Hrubesch und DFB-Frauen mit Vorfreude nach Lyon

Mit sehr positiven Eindrücken vom Training ist Horst Hrubesch mit den deutschen Fußballerinnen nach Lyon aufgebrochen. „Man hat gemerkt, sie freuen sich drauf. Ich denke, vor drei oder vier Monaten hätte keiner dran geglaubt, dass wir da stehen, wo wir jetzt sind“, sagte der Interims-Bundestrainer vor der Olympia-Qualifikation.

Er selbst sei ja sowieso immer positiv. „Aber ich denke, die Mädels sind’s auch. Wir glauben an unsere Möglichkeit. Ich hoffe wirklich, dass wir sie auch nutzen.“

Das deutsche Frauen-Nationalteam kann mit einem Sieg im Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich an diesem Freitag (21.00 Uhr/ARD) das Ticket für die Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) direkt lösen. Da die Französinnen als Olympia-Gastgeberinnen automatisch qualifiziert sind, bekäme das deutsche Nationalteam im Falle einer Niederlage eine zweite Chance im Spiel um Platz drei. Dann wäre am kommenden Mittwoch in Sevilla oder Heerenveen der Verlierer der Partie zwischen den Weltmeisterinnen aus Spanien und den Niederlanden der Gegner.

Ein gutes halbes Jahr nach dem WM-Vorrunden-Aus in Australien wäre die Olympia-Teilnahme für den Deutschen Fußball-Bund enorm wichtig. „Jetzt haben wir noch die Chance, es selbst zu entscheiden“, sagte Hrubesch, der gegen den Dritten der FIFA-Weltrangliste alle 23 Spielerinnen zur Verfügung hat. „Ich glaube, dass wir gegen Frankreich in Lyon ein Spiel sehen werden, das auf Augenhöhe ist.“