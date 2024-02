HSV siegt mit Baumgart, Fürth gewinnt Derby

Der Hamburger SV gewann beim Debüt des neuen Trainers Steffen Baumgart, die SpVgg Greuther Fürth nach fast einstündiger Überzahl im Franken-Derby und Fortuna Düsseldorf mit einem Traumtor gegen Hansa Rostock: Drei Heimsiege zum Abschluss des 23. Spieltags haben das Aufstiegsrennen in der 2. Fußball-Bundesliga spannend gemacht.

Der HSV siegte im ersten Spiel unter Baumgart mit 1:0 (0:0) gegen Aufsteiger SV Elversberg und rückte mit 41 Punkten bis auf einen Zähler an den Tabellenzweiten Holstein Kiel heran. Fürth wiederum liegt nach dem 2:1 (1:1) im Derby gegen den 1. FC Nürnberg als neuer Vierter drei Zähler hinter den Hamburgern. Pokal-Halbfinalist Düsseldorf folgt nach dem 2:0 (2:0) gegen Hansa Rostock mit weiteren zwei Punkten Rückstand.

Kiel hatte am Freitag das Spitzenspiel gegen den souveränen Tabellenführer FC St. Pauli (48) mit 3:4 verloren. Verlierer des Spieltags ist Hannover 96 (37), das als bis dahin beste Rückrunden-Mannschaft am Samstag eine 0:1-Pleite bei Schlusslicht VfL Osnabrück kassierte.

In Hamburg taten sich die Gastgeber in der ersten Halbzeit schwer gegen den zähen Aufsteiger. Nach dem Wechsel traf Ransford-Yeboah Königsdörffer (53.).

In Fürth hatte Sebastian Andersson den Club früh in Führung gebracht (8.). Nach dem Ausgleich durch Armindo Sieb (27.) geriet Nürnberg durch die Gelb-Rote Karte von Jens Castrop schon in der 34. Minute in Unterzahl. Fürth nutzte dies erneut durch Sieb (57.).

In Düsseldorf sorgte Felix Klaus mit einem tollen Volley-Außenristschuss für die Führung (16.), Ao Tanaka legte schnell nach (18.).