Die Veranstalter des Karlsruher Indoor Meetings in der Europahalle ziehen eine positive Bilanz der Leichtathletik-Veranstaltung. Stars der Szene bedanken sich mit Worten und Taten.

Leichtathletik in der Europahalle

Die obligatorische Maske vor Mund und Nase, zog Alain Blondel auf der fast menschenleeren Tribüne in der Europahalle seinen fiktiven Hut vor seinem Landsmann. Der Franzose Renaud Lavillenie hatte wieder einmal für den späten Höhepunkt des Karlsruher Indoor Meetings gesorgt, indem der Stab springende Stammgast am Freitag seinen eigenen Veranstaltungsrekord auf 5,95 Meter verbesserte.

Der ehemalige Weltrekordler ließ erst Taten sprechen, dann dankte Lavillenie auch mit Worten.

„Dieses Meeting in Karlsruhe ist wirklich etwas Besonderes für mich. Gewöhnlich bekommen wir hier eine sehr gute Stimmung geboten und starke Unterstützung von den Zuschauern, das war heute etwas anders. Aber es herrschte dennoch eine besondere Atmosphäre. Jeder von uns Athleten möchte Top-Leistungen abliefern, als Geschenk an die Organisatoren, weil sie sich so viel Mühe geben“, betonte der 34-jährige Überflieger.

Mein persönliches Highlight waren das Lächeln und die Freude von allen Athleten. Die waren ganz glücklich und die Leistungen bombastisch. Alain Blondel, Sportdirektor des Indoor Meetings

Athleten-Manager Blondel, Meeting-Direktor Martin Wacker und das gesamte Organisationskomitee erhielten Lob und Dank von vielen Seiten für ihren Mut, das traditionsreichste Meeting der World Athletics Indoor Tour trotz der Pandemie und eben mit einem mannigfaltigen Hygiene- und Sicherheitskonzept durchgeführt zu haben.

Unter anderem war noch am späten Abend eine SMS eingegangen, mit der die „oberste Heeresleitung“ (Wacker) des Leichtathletik-Weltverbands ihre Hochachtung für das erfolgreich als TV-Event veranstaltete Meeting ausdrückte.

Als noch größeres Kompliment werteten Blondel und Wacker aber die Reaktionen der Athletinnen und Athleten. „Mein persönliches Highlight waren das Lächeln und die Freude von allen Athleten. Die waren ganz glücklich und die Leistungen bombastisch“, bilanzierte Blondel.

Dauerlächeln von 200-Meter-Weltmeisterin Asher-Smith beim Indoor Meeting

Der Sportdirektor dachte dabei insbesondere an Dina Asher-Smith. Das Grinsen wollte gar nicht mehr weichen aus dem Gesicht der 200-Meter-Weltmeisterin, was nicht nur mit ihrem Sieg über die 60 Meter in neuer Weltjahresbestzeit zu tun hatte. Die Britin war einfach happy darüber, dass es in diesen unsicheren Zeiten Veranstalter gibt, die Wettkämpfe ermöglichen.

Zuschauer waren nicht zugelassen, doch die Organisatoren hatten für eine Lärmkulisse gesorgt. „Es war sehr, sehr sicher für die Athleten gemacht und eine wunderbare Atmosphäre in der Halle“, sagte Sprinterin Lisa Mayer aus Wetzlar. Die finnische Dreispringerin Kristiina Mäkelä befand: „Die akustische Begleitung war richtig klasse. Ich hatte das Gefühl, bei einem echten Wettkampf zu sein.“

Meeting letztmals in der Karlsruher Europahalle vor dem Umbau

Das hatte auch damit zu tun, dass das Meeting nach sechs Auflagen auf dem Messegelände noch einmal in die Europahalle zurückkehrte, ehe die wegen Brandschutzmängeln für Großveranstaltungen gesperrte Sportarena ab Sommer grundlegend überholt wird.

Wacker: „Man hat gespürt, dass wir in unser Wohnzimmer zurückgekommen sind.“ In einer leeren Messehalle wäre ein Meeting ohne Zuschauer ein Totentanz gewesen. Für die Meetings 2022 und 2023 ist die Messehalle 3 wieder vorgesehen, möglichst mit 5.500 Zuschauern. Wenn der Umbau der Europahalle fertig ist, sollen die Leichtathleten dann auf Dauer in ihrer guten Stube auftreten.

Chef-Organisator Wacker durfte also bilanzieren: „Die Blase hat gehalten, es hat alles funktioniert.“ Der Geschäftsführer der Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME) betonte: „Wir haben für die Leichtathletik ein Zeichen gesetzt: Es geht darum, vor der Pandemie nicht nur zurückzuweichen.“

Martin Wacker will Konzept auf Kulturveranstaltungen in Karlsruhe übertragen

Wacker wertete die Herausforderung, das Meeting als Fernseh-Ereignis aufziehen zu müssen, als genutzte Chance. Die insgesamt 730.000 Euro für das Indoor Meeting und einen City-Event im kommenden August auf dem Marktplatz seien gut investiertes Stadtmarketing.

Dank der digitalen Technik sei die internationale Berichterstattung umfangreicher gewesen denn je. „Und wenn dann Dina und Renaud mit solchen Leistungen glänzen, dann kriegst du weltweit Bilder aus Karlsruhe.“

Die beim Meeting gemachten Erfahrungen will Wacker auch jenseits des Sports nutzen. „Was in der Pandemie beim Sport funktioniert, das geht auch in der Kultur. Vieles lässt sich auf Kulturveranstaltungen übertragen“, ist sich der KME-Chef sicher.