Inter siegt dank Lukaku im Achtelfinal-Hinspiel gegen Porto

Inter Mailand hat sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Porto durchgesetzt und in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel gebracht. Das Team von Trainer Simone Inzaghi gewann die hitzige Heim-Partie mit 1:0 (0:0).

Romelu Lukaku erzielte in der 86. Minute für die Italiener aus kurzer Distanz das Siegtor. Das Rückspiel findet am 14. März im Estádio do Dragão statt.

Beide Mannschaften waren nach dem Anpfiff sofort im Spiel. Vor allem Inter erspielte sich zunächst Torchancen, doch die Gastgeber vergaben mehrere Möglichkeiten. Für den FC Porto verpasste Marko Grujic eine aussichtsreiche Gelegenheit (37.), er kam nicht an Inter-Torhüter André Onana vorbei.

Nach der Pause scheiterten die Portugiesen trotz mehrerer Nachschüsse wieder an Onana, der gleich zweimal gegen Mehdem Teremi (57.) parierte, nachdem Zaidu Sanusis Ball abgeblockt worden war. In der 78. Minute musste Mittelfeldspieler Otavio mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz und wird dem FC Porto beim Rückspiel fehlen. Schließlich gelang Inter-Stürmer Lukaku durch einen Kopfball an den Pfosten und einen anschließenden Nachschuss das entscheidende Tor.