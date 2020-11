Neue Projekte warten

Islands WM-Liebling Gislason beendet seine Fußballkarriere

Der ehemalige Nürnberger und Sandhausener Rurik Gislason beendet seine Fußballkariere im Alter von 32 Jahren. Mit der isländischen Nationalmannschaft hatte er unteranderem an der Weltmeisterschaft 2018 in Russland teilgenommen. Nun will sich der 32-jährige anderen Projekten widmen.