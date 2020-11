Aua, das tat weh! Die DFB-Elf hat sich in der Nations-League im Spiel gegen Spanien am Dienstagabend eine saftige 0:6-Niederlage abgeholt. Wir haben uns bei Fußball-Verantwortlichen und Experten in der Region umgehört und gefragt: Ist Trainer Löw noch tragbar?

Statt dem Gruppensieg in der Nations League gab es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft eine ziemliche Demütigung im Spiel gegen Spanien am Dienstagabend - mit 0:6 fuhren die deutschen Kicker wieder nach Hause. Bundestrainer Jogi Löw steht schon seit einer Weile in der Kritik - DFB-Präsident Keller versichterte am Mittwoch dennoch: Löw darf bleiben.

Was sagen Fußball-Verantwortliche und Experten aus der Region zum Spiel und zu Löw? Wir haben nachgehakt...