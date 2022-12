Jakob wechselt vom KSC nach Aue - Eichner will Brosinski

Kilian Jakobs Wechsel vom KSC in die Dritte Liga ist bestätigt. Naht nun die Verpflichtung von Daniel Brosinski? Unterdessen kehrt Stephan Ambrosius in den Wildpark zurück.

Ambrosius wieder am Ball

Nur noch zwei Arbeitstage haben die Spieler des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC in diesem Kalenderjahr vor sich. Ihren Weihnachtsurlaub, der voraussichtlich bis 2. oder 3. Januar dauern wird, werden sie nach Abpfiff des für Mittwoch (16 Uhr) vereinbarten Testspiels bei Racing Straßburg antreten dürfen.

Die Partie, die auf einem Spielfeld im Soprema-Park, dem Trainingsgelände des französischen Erstligisten, vor maximal 300 Zuschauern ausgetragen werden wird, ist auf die Spielzeit von dreimal 45 Minuten angesetzt.

In den Einheiten der seit 5. Dezember eingelegten Zwischen-Vorbereitungsphase stellten die KSC-Profis ihr Trainerteam zufrieden. Auch hinterließen sie in den Spielen gegen Viktoria Köln (1:1), VfL Bochum (2:1) und SC Freiburg (2:3) einen engagierten Eindruck. Selbstverständlich war das nicht gewesen, doch die Mannschaft des Tabellen-13. nahm die Situation, sich auf diesen ungewöhnlichen Rhythmus einlassen zu müssen, an.

Ambrosius erstmals wieder im Wildpark am Ball

Zum Wochenstart zeigte sich Stephan Ambrosius am Vormittag erstmals wieder im Wildpark. Der vom HSV ausgeliehene Deutsch-Ghanaer, der wegen eines Muskelfaserrisses die WM in Katar verpasst hatte, war unter der Anleitung von Reha-Trainer Wendelin Wäcker wieder am Ball.

Derweil trainierten die Abwehrspieler Marco Thiede und Philip Heise nach ihren Zwangspausen wieder mit ihren Kollegen. In der zweiten Einheit des Montags auf Kunstrasen wurden Daniel Brosinski, Jérome Gondorf und Sebastian Jung geschont. Torwart Marius Gersbeck fehlte wegen Grippesymptomen.

Der Linksverteidiger Kilian Jakob hatte sich da schon längst verabschiedet. Wie erwartet ging am Mittag dessen ablösefreier Wechsel in die Dritte Liga über die Bühne. Der 24-Jährige, dessen Vertrag in Karlsruhe im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, unterschrieb beim Drittletzten Erzgebirge Aue.

Da die linke Abwehrseite nach Jakobs Weggang und Luca Bolays Wechsel zum SV Waldhof nur noch mit Philip Heise abgedeckt wäre, könnte beim KSC die baldige Verpflichtung des 34 Jahre alten Brosinski anstehen.

Eichner möchte Brosinski verpflichten

Der vertragslose Karlsruher mit Bundesligaerfahrung aus Köln und Mainz trainiert seit Sommer beim KSC und wird mit Blick auf die am 27. Januar 2023 gegen den SC Paderborn einsetzende Rückrunde nicht nur für Heise eine Konkurrenzsituation schaffen, sondern könnte auch auf der im Kader mit Sebastian Jung und Marco Thiede besetzten rechten Seite spielen.

Eichner sagte dazu am Montag: „Brosi hatte ich jetzt ein halbes Jahr im Training. Er ist sicher ein Spieler, über den ich mehr als nur nachdenke. Er ist in der Mannschaft voll integriert. Es gibt mehrere Gründe, die es naheliegend machen, ihn zu verpflichten.“