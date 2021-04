Wer sich im Gewichtheben ein Olympia-Ticket sichern will, muss nicht nur stark sein, sondern auch mathematisch fit und in Sachen Körpergewicht flexibel. Der neue Quali-Modus hat so seine Tücken. Das erfährt die Karlsruherin Sabine Kusterer gerade am eigenen Leib.

Wer den weltweit stärksten Frauen und Männern zuschaut, braucht in der Regel kein Expertenwissen. Ob ein Athlet die mit Gewichten versehene Langhantel vorschriftsmäßig zur Hochstrecke gebracht hat, ist normalerweise auch für Laien ersichtlich. Die in diesen Tagen omnipräsente Frage, was die jeweilige Leistung hinsichtlich der Olympia-Qualifikation bedeutet, können in vielen Fällen allerdings nicht einmal Fachleute beantworten.

Der Weg nach Tokio ist für die Karlsruher Gewichtheberin Sabine Kusterer und ihre Kollegen längst zur Rechenaufgabe geworden – es ist eine Gleichung mit ziemlich vielen Unbekannten. „Im Hintergrund wird gerade viel gerechnet“, bestätigt Kusterer, die Mitte Mai im kolumbianischen Cali die noch fehlenden Punkte für die Qualifikations-Rangliste sammeln will. Wie viele das sein müssen? Kusterer weiß es nicht.

Der für die Spiele in Tokio neu eingeführte Modus hat es in sich. Athleten sammeln bei Wettkämpfen, die je nach Wertigkeit unterschiedlich stark gewichtet werden, Ranking-Punkte. Die Zähler orientieren sich am Weltrekord in der jeweiligen Gewichtsklasse.