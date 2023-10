Karlsruher Bundesliga-Premiere trotz Niederlage ein Erfolg

Über seine Gefühle wollte Antonio Bonelli selbst später am Abend noch nicht sprechen. „Die lassen wir jetzt lieber mal weg“, empfahl er jedenfalls beim Interview im kleinen ViP-Raum der Lina-Radke-Halle. Der Trainer der Baden Volleys trägt, das ist bekannt, ganz allgemein schwer an Niederlagen. Noch mehr schmerzen sie ihn, wenn er sie für vermeidbar erachtet.

Das 1:3 (15:25 25:23 22:25 21:25) seiner Schmettermänner gegen die WWK Volleys Herrsching am Samstagabend dürfte von dieser Sorte gewesen sein. Oder so: Der Sieg der Oberbayern bei ihrem neuen Ligakonkurrenten ging zwar in Ordnung, absolut zwingend war er indes nicht. Eine Portion mehr Cleverness auf Karlsruher Seite, ein bisschen mehr Glück, ein Schuss mehr Konstanz – und die Chose hätte auch anders ausgehen können.

„Wir haben uns genug Chancen erarbeitet, um das Spiel gewinnen zu können, leider haben wir auch zu viele Chancen liegen lassen“, fand dazu passend Libero Benjamin Dollhofer. „Man hat gesehen, dass wir einen Satz und auch ein ganze Spiel gewinnen können“, formulierte es nicht weniger korrekt Außenangreifer Jens Sandmeier.

Jens Sandmeier macht ersten Bundesligapunkt der Karlsruher

Ein Stockwerk höher, bei besagter PK im ViP-Raum, waren auch die beiden Trainer einer Meinung. Auf das Thema Erfahrung hatten sie sich geeinigt. „Ein Team, das nicht so viel Erfahrung hat, hat in einem Spiel noch mehr Höhen und Tiefen als andere Teams“, stellte Thomas Ranner, Trainer der Herrschinger fest. „Der Hauptunterschied heute war tatsächlich, dass die eine Mannschaft erstligaerfahren war – und wir nicht“, sagte Karlsruhes Aufstiegschoach Bonelli.

Gleich der erste Durchgang untermauerte dies. Es war ja der erste Satz einer Karlsruher Mannschaft in der Volleyball-Bundesliga überhaupt, entsprechend spürbar war bei den Baden Volleys die Nervosität. Damit nicht genug: Im Bemühen, dem vereinshistorischen Ereignis auch auf der Platte gerecht zu werden, griff der ein oder andere zu hoch ins Regal – und damit daneben. „Was Karlsruhe im ersten Satz geboten hat, können die ja gar nicht“, stellte Ranner fest. „Auf den Punkt gebracht“, fand Bonelli diese Sicht auf die Dinge. „Die Jungs wollten zeigen, was sie drauf haben und haben überpaced. Wir wollten die besonderen Schläge bieten anstatt jene, die wir uns im Training erarbeitet haben“, sagte Bonelli. Dass der Großteil der Spieler unter der Woche krankheitsbedingt nicht hatte trainieren können, hat laut Dollhofer das Problem noch verschärft. „Nach so einer Woche muss man eher zu den Basics zurück und die einfache Lösungen spielen“, stellte der Libero fest.

Zwei Sätze auf Augenhöhe

Seine Mannschaftskollegen haben das nicht getan – entsprechend leicht gewann Herrsching den Satz. Ein stabiles Aufschlagspiel sowie eine solide Angriffsleistung reichten für ein 25:15 schon aus. Aus Karlsruher Sicht zu jenem Zeitpunkt einzig erfreulich: Jens Sandmeier gelang mit dem 1:5 der erste Karlsruher Bundesligapunkt.

Nach solch einem vermaledeiten Auftakt um so mehr imponierte, wie die Badener sich in der Folge in die Partie bissen. „Plötzlich raffen sich alle auf, spielen keinen Quatsch mehr und treffen gute Entscheidungen“, beschrieb Ranner den Unterschied. „Beeindruckend“, fand er, wie schnell diese Wandlung über die Bühne ging. Dank einer verbesserten Ballannahme konnte auch Tobias Hobsch präziser zustellen, was Philipp Schumann und Felix Baumann Punkte über Außen und Diagonal spürbar erleichterte, auch weil sie nun geduldiger und cleverer agierten. Je drei Asse von Schumann und Sandmeier taten ihr übriges. Da die Badener auch in der „crunch time“ die Nerven behielten, ging Satz zwei mit 25:23 zurecht an sie.

Enttäuschung zu lange mitgeschleppt

Die Halle tobte endgültig – und kam auch im dritten Satz nicht zur Ruhe. Hin und her ging es in diesem, auf Augenhöhe befanden sich die beiden Teams längst. Lediglich das Ende sollte ein anderes werden: Beim Stande von 22:22 warfen die Baden Volleys einen Punkt wegen Unstimmigkeiten weg. Einen Herrschinger Block und einen Aufschlag von Theo Timmermann später stand es 25:22 für die Gäste.

Dass sie die Enttäuschung darüber nicht auf der Stelle abhaken konnten, sondern mit in den vierten Satz schleppten, war ein weiterer Fehler, den es abzustellen gilt. „Auch daraus müssen wir unsere Lehren ziehen“, stellte Bonelli fest. Als beim Stande von 2:8 langsam Besserung einkehrte, war es letztendlich schon zu spät, zumal beim ein oder anderen SSC-Akteur die Kräfte schwanden. Das 21:24 war die Folge dessen.

Am Mittwoch beim VfB Friedrichshafen

Unter der Rubrik Erfolg dürfen die Baden Volleys, am Mittwoch (18.30 Uhr) bei Rekordmeister VfB Friedrichshafen zu Gast, ihren Bundesligauftakt dennoch abheften, trotz der Niederlage. Das Spiel hat die rund 1.200 Zuschauer begeistert, die Lina-Radke-Halle hat durchaus das Zeug zu einem kleinen, aber feinen Volleyball-Tempel. Die Mannschaft hat sich als bundesligatauglich erwiesen. „Es hat Spaß gemacht. Darauf können wir aufbauen“, sagte Benjamin Dollhofer. Und das mit der Erfahrung kommt von ganz alleine.