Karlsruher WTA-Turnier ist Sprungbrett für Finalistin der French Open

Barbora Krejcikova verließ die Turnieranlage des TC Rüppurr so unbehelligt wie sie dort eingetroffen war. Für die Tschechin waren die Liqui Moly Open in Karlsruhe beendet, bevor sie richtig begonnen hatten. Da war kein Hauch von Glamour.

Wer den Tennisprofi aus Brünn in der Frühphase des mit 125.000 Dollar dotierten WTA-Turniers auf dem Heinz-Steinbach-Platz gegen die spätere Premieren-Gewinnerin Patricia Maria Tig aus Rumänien verlieren sah, dem fehlte da noch jede Fantasie, um daran zu glauben: Dieselbe Frau, genau 683 Tage später, inzwischen 25 Jahre alt, an diesem Samstag auf dem Court Philippe Chatrier in Roland Garros - im Einzel-Finale der French Open gegen die vier Jahre ältere Russin Anastasia Pawljutschenkowa.