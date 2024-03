Klaebo gewinnt Langlauf-Klassiker am Holmenkollen

Norwegens Langlauf-Star Johannes Hoesflot Klaebo hat den Distanz-Klassiker am Holmenkollen gewonnen. Der 27-Jährige setzte sich in Oslo nach 50 Kilometern in der klassischen Technik vor Martin Loewstroem Nyenget und Paal Golberg durch.

Klaebo war bei dem norwegischen Dreifacherfolg auf der Zielgeraden nicht zu bezwingen. Bester Deutscher wurde Friedrich Moch auf Rang 16. Moch hielt lange in der Spitzengruppe mit, büßte auf den letzten Kilometern aber kräftig Zeit ein.

Bei den Frauen war es am Tag zuvor über die gleiche Distanz deutlich besser gelaufen. Katharina Hennig überspurtete auf der Zielgeraden Teresa Stadlober aus Österreich und wurde Dritte. Hennig streckte nach ihrem starken Finish, mit dem sie 0,2 Sekunden vor Stadlober landete, völlig entkräftet beide Hände nach oben.

„Einfach unglaublich. Ich bin wahnsinnig stolz auf mich. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich, dass ich das so gerockt habe“, sagte Hennig nach dem Kraftakt in der ARD. Der Sieg ging an Frida Karlsson aus Schweden, die sich mit einem Vorsprung von 1:19,3 Minuten vor ihrer Landsfrau Ebba Andersson durchsetzte. Es war für die Frauen das erste 50-Kilometer-Rennen in der klassischen Technik überhaupt.