Kombinierer Geiger läuft stark und siegt

Mit einer grandiosen Laufleistung hat Vinzenz Geiger den Weltcup der Nordischen Kombinierer in Ramsau am Dachstein gewonnen.

Der 25-Jährige machte am Samstag im zehn Kilometer langen Skilanglaufrennen einen Rückstand von 1:09 Minuten auf die Spitze gut. Geiger hatte nach dem Skispringen von der Normalschanze noch auf Rang 14 gelegen. Für den Oberstdorfer war es der erste Saisonsieg. Zuletzt hatte er dreimal nacheinander den dritten Platz belegt.

„Das ist die perfekte Art, das Jahr 2022 zu beenden“, sagte Geiger. „Für mich war es ein perfektes Langlaufrennen.“ Rang zwei ging an Johannes Lamparter. Der Österreicher lief fünf Sekunden hinter Geiger ins Ziel. Dritter wurde der im Gesamtweltcup führende Jarl Magnus Riiber. Der Norweger hatte nach dem Skispringen noch vorne gelegen. In Julian Schmid auf Rang acht und dem neuntplatzierten Manuel Faißt schafften es hinter Geiger noch zwei weitere Deutsche in die Top Ten.