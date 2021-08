Olympia ist vorbei und es bleibt die Erkenntnis, dass diese Spiele nicht so schlimm waren wie befürchtet. Sie kamen dennoch zur falschen Zeit an den falschen Ort. Die Japaner werden die Folgen des Spektakels noch lange spüren. Ein Kommentar von Marius Bücher

Thomas Bach verzichtete am Sonntag, wie zum Abschluss großer Sport-Ereignisse sonst üblich, auf das Schwelgen in Superlativen. So dreist, die Spiele in Tokio als beste aller Zeiten zu titulieren, ist selbst der Herr der fünf Ringe nicht.

Der IOC-Boss gebrauchte jedoch einen anderen Satz, der auf viele Japaner – und nicht nur auf sie – wie ein Hieb in die Magengrube gewirkt haben muss. Diese Olympischen Spiele, erklärte Bach, seien zur richtigen Zeit gekommen.

Nach Erlöschen des Olympischen Feuers lässt sich zwar festhalten, dass Tokio im Zuge des Ringe-Spektakels nicht wie befürchtet gänzlich im Chaos versunken ist. Ja, dass es in den zurückliegenden 17 Tagen sogar zahlreiche begeisternde, unterhaltsame, erhebende Momente gegeben hat.