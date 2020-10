Komplettes KSC-Team in Quarantäne - Profis nicht betroffen

Zur Wochenmitte lässt Christian Eichner die Profis des Karlsruher SC noch einmal verschnaufen. Sie müssen an diesem Mittwoch nicht in den Wildpark anrücken. Zwei knackige Doppel-Schichten am Montag wie am Dienstag stellten den Trainer des Fußball-Zweitligisten bislang zufrieden. „Es ist ordentliche Intensität drin“, stellte der Cheftrainer des Tabellen-15. der Zweiten Fußball-Bundesliga fest.

In einem Trainingsspiel über zweimal 30 Minuten hatte sich das am Dienstagvormittag nur weiter bestätigt. Bei der zweiten Einheit hatte der Kader einen Kraftzirkel und einen Lauf zu absolvieren. Eichner registrierte, dass das Gerangel um die Plätze für die Heimpartie am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 an Pep gewann. Wegen Dominik Kothers Sperre wird er mindestens eine Veränderung vornehmen müssen.