Folgt nach zwei Unentschieden ein Sieg für den KSC? Die Motivation ist groß, wenn es am Freitag zum 1. FC Nürnberg geht. Die BNN tickern die Begegnung am 5. Spieltag live.

Der Karlsruher SC will seinen guten Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend beim 1. FC Nürnberg weiter ausbauen. Zwei Siege und zwei Unentschieden gab es für die Badener an den ersten vier Spieltagen – und damit zwei Punkte mehr als für die ebenfalls noch ungeschlagenen Nürnberger.

Mit Selbstvertrauen soll es nach Nürnberg gehen – so zumindest hatte es Daniel Gordon nach seinem guten Spiel gegen Werder Bremen am Samstag angekündigt. Trotz Unterzahl (Marvin Wanitzek sah Gelb-Rot) hatten sich die Karlsruher dabei ein torloses Remis erkämpft. Auf Wanitzek muss der KSC in Nürnberg nun verzichten.

Am Freitagabend ist um 18.30 Uhr Anpfiff im Max-Morlock-Stadion. Holt sich der KSC die Punkte? Hier gibt’s die Partie im Liveticker: