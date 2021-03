Abseits statt Elfmeter: Videoassistent wird für den KSC ein weiteres Mal zum Spielverderber

Philipp Hofmann hatte den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Jasmin Fejzic bereitete sich zwischen den Pfosten auf eine mögliche Heldentat vor. Der Großteil der übrigen Akteure versammelte sich rund um den Sechzehner und blickte erwartungsvoll zum Mann in Schwarz.

Viel passierte nicht auf dem Wildpark-Rasen zwischen der 88. und 90. Minute und doch lag eine ungeheure Spannung in der Luft. Diese entlud sich in jener Sekunde, als Schiedsrichter Florian Heft mit den Fingern ein Viereck formte und anschließend die linke Hand in die Höhe und die rechte nach vorne streckte: Abseits.

Dass dem Karlsruher SC der Strafstoß und damit die große Chance zum Siegtreffer verwehrt worden war, quittierte der Braunschweiger Trainer Daniel Meyer mit einem lauten „Ja“ und einer geballten linken Faust. Später, als das 0:0 seiner Eintracht beim KSC längst amtlich war, ging Meyer noch einmal auf jene Szene in der 88. Minute ein – und kam zu einem klaren Ergebnis.