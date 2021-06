Ein Profivertrag beim KSC und dann auf Leihbasis in die vierte Liga: Auf dieses Modell setzten die Karlsruher nun auch bei Bastian Allgeier. Der Abwehrspieler trägt künftig das Trikot eines früheren Bundesligisten.

Der Karlsruher SC hat ein weiteres Talent aus der eigenen Nachwuchsabteilung mit einem Profivertrag ausgestattet.

Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, hat Bastian Allgeier einen entsprechenden Kontrakt unterschrieben.

Der 19-jährige Abwehrspieler wird allerdings erst einmal das Trikot eines anderes Clubs tragen. Allgeier wird an den Regionalligisten SSV Ulm ausgeliehen, der vor gut 20 Jahren auch schon einmal erstklassig unterwegs gewesen war.

Allgeier trifft in der Regionalliga auf KSC-Kollegen

In der vierthöchsten Spielklasse wird der gebürtige Oberkircher unter anderem auf Sven Kronemayer (19) treffen. Der Mittelstürmer hatte zwei Wochen zuvor ebenfalls beim KSC einen Profivertrag unterzeichnet und war direkt an den FC Astoria Walldorf in die Regionalliga verliehen worden.

Ein ähnliches Modell könnte für den 18 Jahre jungen Luca Bolay greifen. Auch bei anderen Youngstern plant der Club, diese über Leihmodelle an den Männerfußball heranzuführen.