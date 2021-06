Als dem KSC durch Zufall ein Leit-Rolff zulief

Vorne kurz, hinten lang. Seine Nackenmähne trug Wolfgang Rolff noch mit 32 voller Stolz übers Grün. Im Fußball der 1980er hatte der Vize-Weltmeister alles gesehen, fast alles erreicht. Zeit, um aufzuhören, dachte er. So zog Rolff am 15. Juni 1991 nach dem 2:2 mit Bayer Uerdingen bei den Bayern in der Gäste-Umkleide des Münchner Olympiastadions die Fußballschuhe aus und war sich sicher, dass es das war.

Warum eigentlich nicht KSC?

Einige Wochen später besuchte er seinen Freund Oliver Westerbeek, der sich auf seine zweite Saison mit dem KSC vorbereitete. Ob er nicht als Gast mit durch den Hardtwald laufen wolle, habe ihn der Co-Trainer Rainer Ulrich gefragt.