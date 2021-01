Einmal war dem KSC für eine Audienz beim Kanzler kein Weg zu weit. Seine Profis reisten am 18. Juli 1984 aus dem Trainingslager in der Schweiz geradewegs nach Bonn. Als Hartmut Gössl, alias „Bussi“, das Team-Mobil in der Bundeshauptstadt abstellte, setzte darin die allgemeine Vorher-Nachher-Verwandlung ein.

Auf engstem Raum tauschten Fußballer und Betreuer ihre Trainingsanzüge gegen solche der mehr oder minder festlich-gedeckten Art von der heimischen Schrankstange. Krawatten wurden gebunden, Scheitel akkurat nachgezogen. Die Haarbürsten kreisten im Bus wie diverse Duftwässerchen.