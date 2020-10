Als KSC-Profis noch Stadtgespräch waren

Als „Disco Dohmen“ war Rolf Dohmen schon Ende der 1970er in Karlsruhe stadtbekannt, Zeitzeugen behaupten:„berüchtigt“. Hart verdient hatte sich der nachtaktive Fußballer sein Image. KSC-Trainer Rolf Schafstall schmeckte das und auch etwas anderes nicht am forschen Rheinländer. So beklagte sich der „Schleifer alter Schule“ bei Dohmens Eltern darüber, dass ihr Sohn zuweilen mit geleerten Bierkästen im Porsche auf dem Trainingsgelände vorfuhr. Der Rolf sei alt genug und könne „mit seinem Bier machen, was er will“, blitzte Schafstall bei Dohmens Vater ab. Als der Verteidiger mit dem KSC 1980 in der Relegation mit Rot-Weiß Essen in die Bundesliga aufstieg, traf auch das besagten Schafstall schwer - er war zwischenzeitlich der Trainer der Unterlegenen von der Hafenstraße.

Sorgen bereitete Dohmens Lebenslust später auch dem Geschäftsführer Manfred Amerell. Ging es um die Freizeitgestaltung der Kicker wurde die Stadt schnell zum Dorf. Das Sehen beinhaltete das „Gesehen-Werden“. Und was heute in Sekundenschnelle in der Welt wäre, blieb auch damals nicht lange geheim: Dohmen verabredete sich an Sonntagen in der Frühe oft mit Zuhältern und anderen Milieugestalten in einer Kneipe am Karlsruher Rotlichtviertel.