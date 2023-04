Eichner informiert Stindl

Als wäre nichts gewesen: Oliver Kreuzer beginnt Arbeitswoche beim KSC

Oliver Kreuzer wurde beim KSC als Geschäftsführer abberufen. Sein Arbeitsvertrag beim Fußball-Zweitligisten aber besteht weiter. So steuerte er am Montag wie immer sein Büro an. Trainer Christian Eichner informierte indes Lars Stindl über die Situation.