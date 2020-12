Winfried Schäfer war frech, direkt, laut und genau davon oft heiser. In der Kabine schrie er die Spieler mit seiner Überzeugungskraft warm, an der Seitenlinie tanzte, motzte und tirilierte er, was dem einstigen Gladbacher Meisterspieler den Beinamen „Winnie Wahnsinn“ einbrachte.

Weder gab es für den roten Einpeitscher in seiner Zeit eine Coaching-Zone noch andere Grenzlinien: Er hat den KSC aus der Zweiten Liga in den Europapokal gepusht, auf dem Weg dorthin Sprüche aus der Hüfte geschossen, auch viele derart, die nicht jedem gefielen.

Dem Männermagazin Penthouse verkaufte er 1994 als Zusammenfassung seines Einflusses: „Die Spieler hatten keine Fußballschuhe, keine Winterschuhe, keine Mäntel und im Bus nix zu essen. Heute haben wir 25 Millionen Mark auf dem Konto.“