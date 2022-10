Startelf-Debüt gegen Düsseldorf

Arase wird beim KSC als Freigeist plötzlich systemrelevant: „Müssen uns anpassen“

Als Flügelflitzer kam Neuzugang Kelvin Arase beim KSC bislang kaum zum Zuge. Nun hat es der 23-Jährige als Freigeist in die Startelf geschafft. Auch in Zukunft will Arase flexibel bleiben.