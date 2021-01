Bevor sie sich in ein verlängertes Wochenende verabschiedeten, mussten Philipp Hofmann, Benjamin Goller und Co. noch einmal richtig zupacken. Mit Umzugskisten in der Hand sah man die Sieger des Vorabends am Samstagmittag über den Parkplatz hinter dem Stadion schlendern. Durch den in Kürze beginnenden Rückbau der Haupttribüne wird die Umkleidekabine der Profis in ein Provisorium verlegt.

Am Dienstag werden die Spieler des Karlsruher SC dieses erstmals nutzen. Dann beginnt für sie die Vorbereitung auf das letzte Auswärtsspiel der Hinrunde, das am darauffolgenden Sonntag (13.30 Uhr) bei Holstein Kiel angepfiffen wird.