Im Wildpark lief die Nachspielzeit, als dem Karlsruher SC eine ähnlich bittere Pointe drohte wie drei Tage zuvor an gleicher Stelle. Aues Philipp Riese legte sich knapp 20 Meter vom KSC-Tor entfernt den Ball in halbrechter Position zurecht, ehe er diesen über die Mauer in Richtung Torwinkel schlenzte. Dabei hatte er allerdings die Rechnung ohne Marius Gersbeck gemacht, der nach einer spektakulären Flugeinlage die Kugel noch vor der Linie erwischte.

Und da der Karlsruher Torhüter sechs Minuten zuvor auch die bis dato größte Chance des Spiels durch Florian Krüger vereitelt hatte, durften sich seine Kollegen diesmal bei Gersbeck bedanken, dass am Ende die Null stand und der KSC im Nachholspiel gegen den FC Erzgebirge Aue immerhin einen Zähler mitnahm. Am Freitag zuvor hatte Gersbeck gegen die Würzburger Kickers (2:2) noch Sekunden vor Schluss den möglichen Sieg vertändelt.

„In den letzten zehn Minuten hatten wir in der einen oder anderen Situation das nötige Quäntchen und Marius Gersbeck“, befand KSC-Cheftrainer Christian Eichner nach der Partie gegen Aue, die leistungsgerecht 0:0 geendet hatte. Eichners Team geht damit als Achter der Tabelle ins nächste Nachholspiel am Donnerstag (18.30 Uhr) beim Hamburger SV. Hier gibt es die ganze Partie zum Nachlesen im Live-Ticker.