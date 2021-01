Frank Schmidt legte nach dem 1:1 seiner Heidenheimer im Wildparkstadion den Finger in die Wunde. „Man muss auch dazu sagen, dass der Platz ein normales Fußballspiel fast nicht zugelassen hat“, erwähnte er und nutzte die berechtigte Klage über den tiefen Boden im Wildparkstadion auch als Erklärung dafür, dass es der Karlsruher SC im ersten Abschnitt „besser gemacht hat, vielleicht weil sie es kennen, auf dem Platz zu spielen“.

Die Heimelf war durch Robin Bormuth (6.) früh nach einer Ecke von Philip Heise in Führung gegangen, der durch Heidenheims Torjäger Kühlwetter (60.) herbeigeführte Gleichstand für Schmidts Truppe (60.) musste bei der Analyse als unter dem Strich leistungsgerechtes Resultat des letzten Hinrundenspiels eingeordnet werden.

KSC-Trainer Christian Eichner tat genau das. Nicht ohne seinerseits den üblen Zustand des Rasens zu erwähnen, der immer schlechter geworden war, je länger die Partie dauerte und der Eichner sagen ließ: „Auch ich muss mich dabei immer zurücknehmen, um nicht zu schimpfen über irgendwelche Fehlpässe, die auf normalem Geläuf ganz klar ankommen. Manchmal sieht man es von außen nicht, dass der Ball vorher nochmal aufspringt oder an das Schienbein springt, ohne dass man das will“.

„Auf Messers Schneide“

Das alles hatte zu erklären, warum hinter allen ein Zweitligaspiel lag, dass vielversprechend angefangen und sich wenig ansehnlich entwickelt hatte, in dem das meiste mit zunehmender Dauer auf zweite und auf lange Bälle angelegt war. „Nach dem 1:1 war es ein Spiel auf Messers Schneide. Wir haben zehn, 15 Minuten gebraucht, in denen wir uns wieder sortieren und die eine oder andere gefährliche Situation überstehen mussten. In Summe wurde es ein klassisches Zweitligaspiel, das zu jederzeit auf eine der beiden Seiten hätte kippen können. Unter dem Strich müssen wir vorsichtig sein, dass wir mit dem Punkt zuhause gegen Heidenheim nicht unzufrieden sind“, fand Eichner.

Bormuth für Partie gegen Hannover gesperrt

Mit 26 Punkten beendete der KSC die erste Saisonhälfte punktgleich mit Heidenheim und das als Tabellensechster, sollte Hannover 96 am Sonntag nicht in Nürnberg gewinnen. Das Team der Niedersachsen erwartet der KSC am Mittwoch (20.30 Uhr) im Wildparkstadion. Zum Auftakt der Rückrunde wird Torschütze Bormuth den Badenern wegen der fünften Gelben Karte fehlen und somit erst wieder zum Auswärtsspiel am Sonntag in Bochum ins Abwehrzentrum zurückkehren können.

Einstudierte Eckballvariante bringt KSC die Führung

Eichner hatte bei der Zusammenstellung seiner Startelf nicht überrascht. Sie glich jener, die sowohl gegen Fürth (3:2) als auch gegen Kiel (3:2) begonnen hatte. Der KSC startete dann entsprechend selbstbewusst in die Partie, aber auch das Team aus Heidenheim versteckte sich nicht. Die erste Duftmarke setzte rasch der KSC, typischerweise nach einem einstudierten Standard.

Den hatte Marvin Wanitzek erzwungen, als er Heidenheims Schlussmann Kevin Müller mit einem Linksschuss aus 18 Metern Torentfernung prüfte. Die anschließende Ecke trat Philip Heise von der rechten Seite, Benjamin Goller verlängerte den Ball nach der Hereingabe vom vorderen Pfosten an den hinteren. Dort verlor Heidenheims Patrick Mainka das Luftduell mit Bormuth. Der Siegtorschütze von Kiel sorgte per Kopf für die Führung der Heimelf.

Hofmann gut bewacht

Die im 4-4-2 formierte Mannschaft von Frank Schmidt suchte nach einer schnellen Antwort. Florian Pick (10.) nahm es einmal in die Hand, ließ drei Karlsruher stehen, scheiterte dann aber mit seinem Rechtsschuss aus 14 Metern an Marius Gersbeck im KSC-Tor. Anschließend entwickelte sich bis zur Pause ein zweikampfintensives Geduldsspiel, in dem beide Vertretungen einen hohen läuferischen Aufwand an den Tag legten.

Die Heidenheimer versuchten es vorzugsweise mit hohen weiten Bällen, ohne hinter die Karlsruher Kette vor Gersbeck zu kommen. Beim KSC war der Philipp Hofmann der Adressat langer Bälle. Der Karlsruher Torjäger sah sich aber von den langen Oliver Hüsing (1,93) beziehungsweise Patrick Mainka (1,94) eng markiert. Vielversprechende Momente eröffneten ich vor Ablauf der ersten halben Stunde Goller, der den Ball auf dem schlechten Rasen aber nicht kontrollieren konnte. Die spielerische Linie blieb auf dem schwierigen Untergrund zwangsläufig auf der Stecke. Obwohl die Heidenheimer hohen Aufwand betrieben und ein optisches Übergewicht entwickelten, verpuffte ihr Anlaufen in zuverlässiger Regelmäßigkeit am oder im Strafraum. Da fehlte einfach eine zündende Idee.

KSC-Torjäger trifft das Lattenkreuz

Schmidt brachte nach der Pause Stefan Schimmer für Robert Leipertz und stärkte damit seine Offensive. Doch den besseren Start erwischte der KSC. Kyoung-Rok Choi misslang nach Gollers Flanke aus aussichtsreicher Position eine Volleyabnahme (49.). Der unbehelligte Hofmann (51.) visierte nach einer Flanke des auf der rechten Seite aufgetauchten Linksaußen Marc Lorenz mit seinem Kopfball das rechte Toreck an und traf das Lattenkreuz. Bei dieser Chance wollte er es „einfach zu schön machen, als den Ball einfach reinzuwuchten“, fand Eichner, der danach sah, wie sein Team dranblieb, nachsetzte und Schmidts Truppe zu frühen Ballverlusten zwang.

Dennoch kam das Team der Schwaben einmal dem Ausgleich nahe. Das nach einem zweiten Ball, als Jonas Föhrenbach mit seiner Flanke Dennis Thomalla, einen weiteren Ex-Karlsruher bediente, und der Ball nach dessen Kopfballaufsetzer über den Kasten streicht.

Zu zaghaft verteidigt vor dem Ausgleich

Der KSC schien dem 2:0 aber näher zu sein. So war es überraschend, als stattdessen der FCH auf 1:1 stellte. Heise hatte auf der linken Abwehrseite Mamon Busch nicht gestellt. Über ihn kam der Ball zu Kühlwetter, der sich mit dem Ball am Fuß Richtung Strafraumeck bewegte, von Lorenz nicht energisch angegangen wurde und dann mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck erfolgreich war.

Danach tat sich der KSC eine Weile schwer, um wieder seine Ordnung und Ruhe zu finden. Froh musste er sein, dass Schimmer (64.) mit seinem verdeckten Linksschuss knapp das Ziel verfehlte.

Premiere von Amaechi im KSC-Trikot

Eichner wartete lange mit Auswechslungen und entschloss sich dann dazu, sein Team neu zu beflügeln. Goller und Lorenz mussten runter. Dafür kamen Dominik Kother und Xavier Amaechi, den die Blau-Weißen während der Woche vom HSV ausgeliehen hatten und dem bei seinen wenigen Aktionen in der Schlussphase noch sehr deutlich anzumerken war, dass er keine Spielpraxis besitzt. Kother wiederum war vier Minuten nach der Einwechslung bereits als Torschütze gefeiert worden.

Doch sein Treffer nach Doppelpass mit Hofmann zählte nicht, weil er sich nach dem vorangegangen Zuspiel Heises knapp im Abseits aufgehalten hatte. Amaechis Kurzdebüt bezeichnete Eichner hinterher als „ordentlich“. Er meinte: „Er hat sich ordentlich eingebracht. Er ist den dritten Tag bei uns. Logischerweise ist da noch einiges an Weg zu gehen.“

Kapitän Gondorf sieht KSC im Soll

Nach dem Schlusspfiff sah Kapitän Jérome Gondorf, der seit Jahreswechsel immer stärker wurde, den KSC nach der Hälfte der Saison im Soll. „Wir wissen, wo wir herkommen und wir wissen, was wir können und was wir nicht können. Wir versuchen jedes Wochenende 100 Prozent zu geben oder sogar mehr. Das machen wir ganz gut und auch heute kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“