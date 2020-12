BNN-Interview

Aufstiegsspezialist Lorenz hofft auf weitere Jahre beim KSC

Am Anfang der Saison war Marc Lorenz in der Versenkung verschwunden, inzwischen hat sich der 32-Jährige zurück in die KSC-Startelf gekämpft. Wie ihm dies gelang, was er vom Spiel in Aue erwartet und warum er fast nie Badisch spricht, erzählt Lorenz im BNN-Interview.