Was die Verteilung der Torschützen angeht, ist kaum ein Team in Liga zwei so unberechenbar wie der KSC. Damit das so bleibt, nimmt Trainer Christian Eichner das Mittelfeld in die Pflicht. Auch in Bielefeld haben Paul Nebel und Co einen klaren Auftrag.

Am Freitag in Bielefeld

Paul Nebel verließ am Donnerstagmittag als Letzter den Trainingsplatz. Dem zurzeit jüngsten Feldspieler im Kader des KSC fiel die Aufgabe zu, den Sack mit den Bällen und die grünen Hemdchen mit in den Container zu nehmen.

Nebel, der am kommenden Montag seinen 20. Geburtstag feiert, wäre ohnehin länger geblieben. Vor der Abfahrt nach Bielefeld hatte er bis zuletzt jede sich bietende Gelegenheit genutzt, um sich für die nächste Zweitliga-Aufgabe des KSC am Freitag (18.30 Uhr/Sky) warmzuschießen.

„Das ist schon etwas, das ich mir vornehme. Da bin ich noch nicht gefährlich genug“, sagte Nebel hinterher zum Thema Torabschluss. Einen Treffer hat der von Mainz 05 ausgeliehene Mittelfeldmann immerhin schon erzielt, Mitte August beim 6:0-Erfolg in Regensburg.

KSC-Duo steht in der Torschuss-Statistik in den Top Ten

Versucht hat es Nebel bereits 16 Mal in dieser Saison. Generell zählen die Karlsruher ligaweit zu den Teams mit den meisten Abschlüssen und stellen in dieser Beziehung in Fabian Schleusener (30) und Marvin Wanitzek (27) zwei Spieler unter den Top zehn.

Christian Eichner sieht dabei nicht nur den Sturm, den aktuell Schleusener und Malik Batmaz bilden, in der Pflicht. „Das Entscheidende ist, dass die Herrschaften dahinter zugelegt haben“, sagte der Cheftrainer des KSC bei der Medienrunde am Donnerstag.

Eichner konkretisierte: „Wir haben extrem viel daran gearbeitet, vor allem am Video, dass wir die Gondorfs, die Wanitzeks, die Nebels und die Jensens beispielsweise viel häufiger in die Box bekommen.“

18 KSC-Tore verteilen sich auf elf verschiedenen Schultern

Um den Mehrwert zu verdeutlichen, der daraus resultieren kann, führte der KSC-Coach das Tor von Philip Heise vom vergangenen Sonntag an. Der Linksverteidiger war im Spiel gegen Nürnberg (3:0) nach einer abgefälschten Flanke im Strafraum zur Stelle gewesen und hatte sehenswert zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen.

Die Torgefahr zeige sich nicht zuletzt auch bei der Verteilung der Treffer innerhalb der Mannschaft, ergänzte Eichner. Hatte in den vergangenen Jahren Philipp Hofmann vorne im Wesentlichen den Alleinunterhalter gegeben, verteilen sich die bislang 18 Torerfolge in dieser Runde bereits auf elf verschiedene Schultern.

Nur Fortuna Düsseldorf ist in dieser Hinsicht ähnlich unberechenbar. Zum Vergleich: Beim nächsten Gegner Arminia Bielefeld tauchen wie bei Jahn Regensburg bisher nur fünf verschiedene Namen in der Torschützenliste auf.

Nebel will mit KSC-Kollegen gegen Arminia Bielefeld an Nürnberg-Auftritt anknüpfen

Sieht die Startelf am Freitag erwartungsgemäß genauso aus wie in der Vorwoche, dann warten in dieser abgesehen von Torhüter Marius Gersbeck nur Stephan Ambrosius und Sebastian Jung noch auf ihr erstes Saisontor.

HSV-Leihgabe Ambrosius gehört wohlgemerkt erst seit dem fünften Spieltag zum Aufgebot der Badener, während Jung gegen Nürnberg sein Startelf-Debüt in dieser Saison feierte.

Mit einer erneuten Berücksichtigung auf der Zehnerposition darf Nebel rechnen, der sich vorerst in Eichners Anfangsformation festgespielt hat. Geht es nach dem 19-Jährigen, dann wird sich der KSC in Bielefeld in ähnlicher Verfassung präsentieren wie zuletzt gegen Nürnberg. „Daran wollen wir anknüpfen und hoffentlich können wir dann auch die drei Punkte mitnehmen“, betonte Nebel.

Gelingt dies, würden die Blau-Weißen mindestens den achten Tabellenrang verteidigen und hätten zudem die Chance, den einen oder anderen Platz zu klettern.

Im Anschluss an den Trip ins rund 400 Kilometer entfernte Bielefeld geht es für den KSC erst einmal im Badischen weiter: In einer Englischen Woche stehen die Heimspiele gegen Darmstadt (15. Oktober) und Düsseldorf (23. Oktober) sowie dazwischen das Pokal-Duell in Sandhausen (19. Oktober) an.