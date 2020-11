Daniel Gordon ist die Genugtuung anzumerken. Den Leuten, die ihm die Zweite Liga beim Karlsruher SC nicht mehr zugetraut hatten, hat er es gezeigt. Am Samstag darf der 35-Jährige in Braunschweig auf seinen nächsten Einsatz spekulieren.

Einsatz am Samstag?

Daniel Gordon erlebt seine vielleicht letzte Saison als Aktiver in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Am 16. Januar wird er 36 und erstmals seit seiner Teenagerzeit wird er dann seinen Geburtstag nicht in Spanien, der Türkei oder irgendwo anders im Wintertrainingslager zubringen.

Kiel könnte sein Aufenthaltsort sein. Sicher: Weit, weit weg noch. Für den Moment ist der Innenverteidiger erst mal da, wo er hinwollte: zurück in der ersten Elf des Karlsruher SC.