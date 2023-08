Beim KSC wackelt nach Kapitän Gondorf auch Heise

Philip Heise und Jérome Gondorf fehlten am Mittwoch im Training des Karlsruher SC. Beide drohen für Freitag in Wiesbaden auszufallen.

Philip Heise und Jérome Gondorf drohen beim Karlsruher SC für das am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bevorstehende Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden auszufallen. Linksverteidiger Heise klagte am Mittwoch noch über die Folgen von Magen-Darm-Problemen und blieb wegen möglicher Ansteckungsgefahr der Mannschaft fern. Nicht ausgestanden waren zur selben Zeit die muskulären Probleme Gondorfs in der Oberschenkelrückseite, derentwegen er seit Montagnachmittag nicht mehr trainierte.

Brosinski ist ein Kandidat für die KSC-Startelf

„Wir haben damit sicherlich die eine oder andere Sorge mehr als in den vergangenen Wochen. Trotzdem haben wir die Hoffnung, dass Jérome die Mannschaft am Freitag aufs Feld führten kann, sagte Christian Eichner bei der Pressekonferenz des Fußball-Zweitligisten am Mittwochnachmittag.

Den am Dienstag erst mit einem neuen Vertrag ausgestatteten Daniel Brosinski bezeichnete Eichner als Startelfkandidat für Freitag. Dies gelte auch für die darauffolgenden Wochen und ganz unabhängig von der Frage, ob Heise einsetzbar ist oder nicht.

Wie der KSC mitteilte, darf die Mannschaft zum Gastspiel in der hessischen Landeshauptstadt mit der Unterstützung von knapp 2.900 Anhängern aus Karlsruhe rechnen.