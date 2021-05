Der Karlsruher SC sichert sich also mit einem Sieg gegen Heidenheim Tabellenplatz sechs. Und Robin Bormuth, der das 1:0 erzielte und das zwischenzeitliche 2:0 von Babacar Gueye vorbereitet hatte, pries anschließend die Punktlandung, die der KSC mit der Ausbeute von 52 Zählern hingelegt hatte.

„Man muss das einordnen können. Die beiden Siege zum Schluss gegen Kiel und Heidenheim waren bezeichnend, auch das Spiel heute war es: Wir machen vieles gut, aber auch einige Dinge nicht so gut. Aber da gilt es in der nächsten Saison daran zu arbeiten. Wir hoffen, dass wir in der nächsten Saison schnell wieder vor Zuschauern spielen können.“

Auch für Kapitän Jérome Gondorf stand der Auftritt an der Brenz für „viele spannende Spiele in dieser Saison“. Er meinte: „Es war immer wichtig, dass wir Intensität auf den Platz bekommen. Beide Mannschaften wollten mit einem positiven Ergebnis raus aus der Saison, Heidenheim hat in den letzten 20 Minuten enorm Druck gemacht. Unter der Berücksichtigung unseres Kaders, in dem einige verletzungsbedingt nicht dabei waren, war es ein gelungener Abschluss.“