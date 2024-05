Beim Sieg in Rostock

Budu Zivzivadze schießt sich beim KSC für die EM warm: „Ein wunderschönes Tor“

Das 1:1 des KSC in Rostock war ein Treffer zum Mit-der-Zunge-Schnalzen. Torschütze Budu Zivzivadze will derweil in den kommenden Wochen nicht nur für den KSC treffen.