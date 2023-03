Operierter Choi setzt sich beim KSC noch ein Saisonziel

Stephan Ambrosius und Sebastian Jung werden auch am Freitag in Heidenheim noch nicht wieder in der Mannschaft des Karlsruher SC auftauchen. Ein anderer Profi hat nach der OP zumindest wieder den Ball am Fuß.

Drei Wochen nach der Operation an seiner rechten Schulter ist Kyoung-Rok Choi am Dienstag zur Arbeit mit Reha-Coach Wendelin Wäcker auf den Platz zurückgekehrt.

Allerdings muss sich der südkoreanische Fußballprofi des Karlsruher SC noch gedulden, ehe er wieder regulär an einem Mannschaftstraining teilnehmen kann.

„Laufen und Passen, das geht alles ohne Probleme. Nur Zweikämpfe sind noch einige Wochen nicht möglich“, erklärte der Mittelfeldspieler, der sich beim Aufwärmen vor dem Spiel in Sandhausen beim Zusammenprall mit Tim Breithaupt einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hatte.

Choi feiert am Mittwoch 28. Geburtstag

Noch drei Wochen werde er sich zurücknehmen müssen, schätzte Choi, der an diesem Mittwoch seinen 28. Geburtstag feiert. Er erhoffe sich, dass ihm die bevorstehende Länderspielpause in die Karten spielt und nennt als Ziel, „vielleicht noch in den letzten drei Saisonspielen zum Einsatz zu kommen“.

Das letzte in der Reihe, mit der die Saison am 28. Mai ausklingen wird, führt den KSC zu Chois Ex-Club FC St. Pauli ans Hamburger Millerntor. Wie ein Dutzend weitere, so läuft auch Chois Vertrag beim KSC zum Saisonende aus. Der seit 2018 im Wildpark beschäftigte Profi steht mit dem Tabellenachten ebenso wie Christoph Kobald und Sebastian Jung in Gesprächen mit dem Ziel der Verlängerung ihrer Verträge.

Rechtsverteidiger Sebastian Jung und Innenverteidiger Stephan Ambrosius werden wegen ihrer muskulären Probleme auch das Auswärtsspiel am Freitag beim 1. FC Heidenheim verpassen. Diese Erwartung äußerte Christian Eichner zum Start der Vorbereitung.