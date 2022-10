0:1 in Hannover

Choi, Tempo, Brechstange: KSC probiert vorne viel aus und bleibt dennoch ohne Ertrag

In Hannover wechselte KSC-Trainer Christian Eichner in der Offensive im Laufe des Spiels sowohl das Personal als auch die Strategie. Am Ende stand vorne dennoch die Null, was auch - aber nicht nur - am gegnerischen Torhüter lag.