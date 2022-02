Eichner gibt bei KSC-Torwart Gersbeck Entwarnung

KSC-Keeper Marius Gersbeck schonte am Donnerstag im Training seine lädierte linke Hand. Für das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg macht sich Christian Eichner um seine Nummer eins aber keine Sorgen mehr.

Marius Gersbeck hatte sich am Donnerstag als Feldspieler „verkleidet“. Die Nummer eins des KSC trug auf seiner Trainingsjacke die Nummer „43“, als wäre er ein Probespieler, der sich bei Christian Eichner empfehlen möchte.

Ins Tor ging der Berliner nach seiner bei der 0:2-Niederlage gegen den SV Sandhausen erlittenen Handprellung noch nicht. Doch zwischenzeitlich war für den Cheftrainer ziemlich sicher, dass der 26-Jährige am Samstag (13.30 Uhr) im Duell mit dem 1. FC Nürnberg schmerzfrei zwischen den Pfosten stehen kann.

„Stand heute wird es bei ihm dann auf jeden Fall wieder gehen, ab morgen soll er auch wieder Bälle fangen“, kündigte Eichner an. Gersbeck hatte nach dem ersten Gegentor am Dienstag aus Frust mit seiner linken Hand gegen den Torpfosten gedonnert. Röntgenbilder zeigten am Morgen danach, dass nichts gebrochen war, und doch war laut Vereinsarzt Marcus Schweizer unsicher, ob es bis zum Wochenende reicht.

KSC trainiert Freistöße

So wechselten sich während der Einheit am Donnerstagnachmittag Markus Kuster und Niklas Heeger im Tor ab. Freistöße waren ein angesagter Themenschwerpunkt im KIT-Stadion, was konsequent ein Defizit der zurückliegenden Wochen aufgriff: Denn auch bei eigenen Standards fehlte dem KSC zuletzt die alte Gefährlichkeit, die den Unterschied machen konnte, sobald aus dem Spiel nichts zustande kommen wollte.

Weil auch Kilian Jakob wegen seines Nasenbeinbruchs ohne Einschränkung und Maske spielfähig sein wird, bleibt es abseits der Langzeitverletzten (Jensen, Jung, Bormuth) für Samstag beim Ausfall des einzigen Wackelkandidaten: Lucas Cueto, bei dem sich ein Ödem im Sprunggelenk entwickelt hat, wurde für die komplette Woche aus dem Trainingsbetrieb genommen, um noch mehr Ruhe zu erhalten.