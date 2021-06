Marcus Schweizer fühlte am Samstag wie jeder hilflose Zuschauer, der den dänischen Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen auf Kopenhagener Rasen um sein Leben ringen sah. „Das war beklemmend. Für mich war es ein schlimmes Deja vu“, erzählt der Teamarzt des Zweitligisten Karlsruher SC.

Im August 2008 hatte er den türkischen Profi Ümit Özat, damals Kapitän des 1. FC Köln, in ähnlicher Lage auf dem Rasen des Wildparkstadions liegen sehen und ins Leben zurückgeholt. Der damalige Notfall ist in der Bundesliga bis heute glücklicherweise der einzige geblieben.

In solchen Momenten geschehe das Entscheidende am Anfang, zitiert Schweizer die Erkenntnis aus der Statistik. So war er nun aus der Ferne „erleichtert, dass schnell zu sehen war, dass kompetente Leute das Richtige taten“.