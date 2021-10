Mit dem einzigen geplanten Härtetest während der Länderspielpause war es für den Karlsruher SC wie verhext. Hatte zunächst der AS Nancy dem KSC einen Korb gegeben, so fuhr auch Ersatzgegner SV Waldhof Mannheim am Donnerstag nicht wie vereinbart nach Karlsruhe los.

Der Karlsruher SC hatte einfach kein Glück mit seinem Härtetest während der Länderspielpause: War für Donnerstag kurzfristig der Drittliga-Dritte SV Waldhof Mannheim für den französischen Zweitligisten als Sparringspartner eingesprungen, so fiel auch dieses Duell ganz kurzfristig flach.

Nach Informationen der Badischen Neuesten Nachrichten verzichteten die Mannheimer wegen eines möglichen Corona-Falles in ihren Reihen auf die Anreise nach Karlsruhe. In ihrer Not treten die KSC-Profis nun untereinander zu einem internen Testspiel an.

Zuvor sagte bereits der AS Nancy den Test gegen den KSC ab

Für Christian Eichner war der geplante Härtetest auch deshalb interessant, wollte er doch den niederländischen Rechtsverteidiger Ricardo van Rhijn noch einmal genauer unter die Lupe nehmen.

Der AS Nancy hatte nach seiner Trennung von seinem deutschen Trainer Daniel Stendel die in Kehl geplante Partie kurzfristig abgesagt.