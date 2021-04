Die Mannschaft des Karlsruher SC kehrt nach 14-tägiger Quarantäne auf den Trainingsplatz zurück. Was ändert sich bei den Badenern auf der Zielgeraden der Saison und was wird getan, um weitere Corona-Fälle zu vermeiden? Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Nichts darf mehr schief gegen, soll der Saisonabschluss nicht gefährdet werden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die 36 Clubs der Ersten und Zweiten Bundesliga in der vergangenen Woche nochmals eindrücklich in einem Schreiben vor einem solchen Szenario gewarnt.

Die Team-Quarantänen des Karlsruher SC, des SV Sandhausen und bei Holstein Kiel hatten in Frankfurt die Unruhe vergrößert. Während in Sandhausen seit Montag wieder trainiert wird, kehren in Karlsruhe und Kiel die Teams am Mittwoch auf den Platz zurück.

Quarantäne-Ende nach durchweg negativen Testergebnissen