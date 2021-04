Zweite Bundesliga

Covid-Tests der Würzburger negativ: KSC-Spiel findet statt

Die PCR-Tests aller Spieler der Würzburger Kickers und des KSC sind negativ. Das Zweitligaspiel am Freitag kann also stattfinden. Die zuvor betroffenen Spieler hatten sich umgehend in Quarantäne begeben.