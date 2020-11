Am Ende packte Daniel Gordon fast ein wenig der Übermut. Am Millerntor lief bereits die Nachspielzeit und der Sieg des Karlsruher SC beim FC St. Pauli war längst in trockenen Tüchern, als der KSC-Innenverteidiger nahe des eigenen Strafraums den Ball nicht einfach wegdrosch, sondern seinen Gegenspieler lässig ins Leere laufen ließ. Gordon tat das so, wie er auch die 90 Minuten zuvor bestritten hatte: souverän, abgeklärt, unaufgeregt.

Bemerkenswert war das durchaus, denn das bis dato letzte Pflichtspiel des 35-Jährigen lag über vier Monate zurück. Am 28. Juni war das, als Gordon und seine Teamkollegen, die damals unter anderem noch Damian Roßbach, Änis Ben-Hatira und Benjamin Uphoff hießen, in Fürth den Zweitliga-Verbleib sicherten. Dementsprechend musste selbst der kampferprobte Gordon vor der Rückfahrt aus Hamburg gestehen, vor seinem 177. Zweitliga-Auftritt „einen Tick nervös“ gewesen zu sein. „Ich wusste nicht, wo die Reise hingeht.“