Neuzugang ist da

O´Shaughnessy beim KSC gelandet: „Hoffe, dass sich der Trend für mich fortsetzt“

Daniel O`Shaughnessy ist in Deutschland gelandet. Am Mittwoch wird Finnlands EM-Teilnehmer zum ersten Mal beim Zweitligisten Karlsruher SC mittrainieren. Was erwartet sich der Neuzugang? Was erwartet ihn? Und warum ist er für KSC-Coach Christian Eichner so wertvoll?