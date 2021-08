Der KSC hat sich einen Abwehrspieler angelacht, der für seine Mannschaft bei der EM alle Gruppenspiele absolviert hat. Die Frage ist: Was hat Christian Eichner mit Daniel O’Shaughnessy vor, der entweder schon nach der Länderspielpause oder am 1. Dezember im Wildpark ankommen soll.

Dass kaum ein Name un-finnischer klingen könnte als der von Daniel O’Shaughnessy, war irischen Fußballfans diesen Sommer während der Europameisterschaft so manche spöttische Bemerkung in sozialen Netzwerken wert.

Wen der Innenverteidiger der finnischen Nationalmannschaft wirklich interessierte, der erfuhr, dass dessen Vater von Irlands Westküste stammt. So erklärt sich der Name und dessen doppelte Staatsbürgerschaft.

O’Shaughnessy ist 26 Jahre alt, 1,90 Meter groß – und noch ist er Kapitän von HJK Helsinki. Mit dem Tabellenführer der Veikkausliiga trat er am Donnerstagabend in den Play-offs zur Europa League gegen Fenerbahce Istanbul an.