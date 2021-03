David Pisot lebt beim KSC mit dem Stammplatz auf der Tribüne

Seine Fallhöhe beim Karlsruher SC war gewaltig: Jahrelang Stammspieler und Mannschaftskapitän. In dieser Saison hat David Pisot einen Stammplatz nur noch auf der Tribüne. Der 33 Jahre alte Verteidiger begegnet seiner Situation so professionell es eben geht.

Auch David Pisot kam die viertägige Pause gelegen, um im Kreis seiner Familie abzuschalten. Auf Abstand hatte der 33 Jahre alte Innenverteidiger bis zum sonnigen Wochenstart im Wildpark ausreichend Kraft getankt.

Seiner unerfreulichen Situation beim Tabellenfünften Karlsruher SC will er schließlich bis zum Saisonfinale am 23. Mai mit routinierter Professionalität begegnen.

Die Bereitschaft, nichts anderes zu tun, signalisiert er auf und neben dem Trainingsplatz unverdrossen: „Ich habe Tag für Tag und Woche für Woche Gas gegeben. So werde ich es auch weiter bis zuletzt halten. Es ist meine Einstellung, dass ich immer 100 Prozent gebe“, versichert der Karlsruher, der die Tage bis zum am Samstag (13 Uhr) anstehenden Heimspiel gegen seinen Ex-Club VfL Osnabrück angehen wird, als besäße er dann endlich wieder eine Einsatzchance in einem Ligaspiel.