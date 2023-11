Nebel fehlt im Training

Degradierter KSC-Verteidiger Bormuth nimmt Konkurrenzkampf an: „Bald wieder auf der Platte“

Robin Bormuth stand gegen Nürnberg erstmals in dieser Saison nicht von Beginn an auf dem Platz. Am Sonntag droht ihm gegen Rostock das gleiche Schicksal. Der KSC-Verteidiger will kämpfen.