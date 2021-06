Der frühe Mehmet Scholl beim KSC: Der nicht hören wollte, sollte spüren

„Mehmet, achte mal auf den Manni Schwabl! Wie der arbeitet, wie der rennt, was für eine breite Brust der hat.“ Das riet Winfried Schäfer am 23. November 1991 Mehmet Scholl vor dem Bundesligaspiel des Karlsruher SC im Münchner Olympiastadion.

Nachdem er dann bei der 0:1-Niederlage gegen die Bayern passabel unterwegs war, kam Scholl am Mannschaftsbus darauf zurück. In seiner Weise. „Trainer, den Schwabl können wir aber nicht verpflichten, das geht nicht“, meinte er. Schäfer, der nicht verstand, wohin das führen sollte, entgegnete: „Mehmet, was willst du denn?“ Der erklärte: „Trainer, der hat so eine breite Brust, dass unsere Bustür für den viel zu schmal wäre.“

Keine zwei Jahre davor nannte Schäfer den Mehmet anfangs „Ahmet“. Auf das halbe Hemd aus der U23 ließ Amateurcoach Rainer Ulrich nichts kommen. So schmächtig er war, so rotzfrech war dieser auf und neben dem Platz. Drehte Pirouetten, verteilte Beinschüsse, ließ etablierte Kollegen gerne älter aussehen ließen als sie waren, und war irgendwie auch sonst schwer zu fassen.