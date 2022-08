Der Karlsruher SC empfängt Hansa Rostock. Etwa 1.000 Anhänger des Clubs von der Ostsee sorgen für brisante Rahmenbedingungen. Trainer Christian Eichner muss Sorge tragen, dass die Antennen seiner Spieler nach dem 6:0 in Regensburg voll ausgefahren bleiben.

Das 6:0 in Regensburg war für den Karlsruher SC sportlich sehr wertvoll und das unerwartete Schützenfest denkbar beste Eigenwerbung. Das erste Spiel danach im derzeit 20.000 Besucher fassenden Wildparkstadion wollen sehr viele am Adenauerring miterleben.

Mehr als Dreiviertel der verfügbaren Karten waren 48 Stunden vor Anpfiff der Partie auf der Großbaustelle gegen den Tabellensechsten Hansa Rostock nach Vereinsangaben vergriffen.

Einen Andrang von bis zu 18.000 Zuschauern erwarte der Fußball-Zweitligist für Samstag (13 Uhr/Sky) zum Hochrisikospiel, das ein Großaufgebot an Einsatzkräften sichern wird, wie es Holger Brandenburg, der Sicherheitsbeauftragte des KSC, in dieser Runde nur noch für die Duelle mit Magdeburg, Kaiserslautern und Nürnberg absieht.

Eichner von Härtel-Truppe „schwer beeindruckt“

Rund 1.000 Anhänger der Kogge haben sich angekündigt. Die Ultras des FC Hansa sind vor allem für ihre angezettelten Pyro-Exzesse berüchtigt. Starken Einfluss besitzt die Szene auch in den Gremien des Vereins.

Beim Sieg gegen den FC St. Pauli (2:0) fielen Rostock-Fans am Sonntag unter anderem mit homophoben Spruchbändern aus der Rolle, die ein bundesweites Echo verursachten. Der Deutsche Fußball-Bund nahm deshalb Ermittlungen auf.

Die Rostocker Mannschaft gab dagegen an den ersten fünf Spieltagen ein gesittetes Gesamtbild ab. Brav war sie auf dem Spielfeld deshalb aber nicht. Sie gewann beim HSV (1:0) und im heimischen Ostseestadion auch schon gegen Arminia Bielefeld (2:1). Neun Punkte kamen bis hierhin zusammen.

„Von ihrem Auftreten gegen den FC St. Pauli war ich schwer beeindruckt“, betonte Eichner im Gespräch mit den Badischen Neuesten Nachrichten. Der KSC-Trainer findet: „Die Rostocker tragen viele Dinge in sich, die diese Liga einfordert. Sie haben beispielsweise eine sehr starke körperliche Robustheit. Da geben sie sich mit Sandhausen und Regensburg nicht so viel.“

Zwei Ex-Karlsruher in Hansas Dreierkette

Zwei Gesichter aus der Dreierkette, die sich vor dem Torwart Markus Kolke an der Seite von Ryan Malone formieren, sind in Karlsruhe noch sehr vertraute. Die kopfballstarken Fachkräfte Lukas Fröde und Damian Roßbach trugen gemeinsam schon das KSC-Trikot.

Das Spiel nach vorne prägen gute Fußballer wie Simon Rhein, der schnelle und aus Paderborn gewonnene Kai Pröger und in John Verhoek einer, der weiß, wo das gegnerische Tor steht. Der formvollendete Fallrückzieher des Niederländers zum 2:0-Endstand fiel am Sonntag eindeutig in die Kategorie „Tor des Monats“.

Eichner erwartet ein „kompliziertes Spiel“, in dem er seiner Elf wünscht, „dass sie ihre Dynamik, ihren Flow und ihre spürbare Leichtigkeit auf das Spielfeld bringt“. Er warnte gleichzeitig: „Wir müssen aber aufpassen, dass wir uns nicht im Fußballerischen ergötzen.“

Da Mikkel Kaufmann seit Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainiert, dürfte der Däne nach zwei verpassten Ligaspielen erstmals wieder im Kader des Tabellenzehnten stehen. „Er ist komplett fit, hat alles durchgezogen“, erklärte Eichner, bevor am Donnerstagnachmittag sich schließlich auch Kelvin Arase im Übungsalltag zurückmeldete.

Beste Karten, bei Anpfiff mit Fabian Schleusener die Doppelspitze zu bilden, dürfte erneut Malik Batmaz besitzen. Seine Mannschaft habe sich „viel vorgenommen“ für Samstag, versicherte Eichner, um sie vom Podiumsplatz bei der Pressekonferenz aufzufordern: „Sie sollen nicht anfangen zu denken, sondern sie sollen einfach weitermachen!“