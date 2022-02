Der KSC möchte mit einer U23 in den Spielbetrieb zurück

Der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC bemüht sich darum, mittelfristig wieder mit einer zweiten Mannschaft im höheren Amateurbereich vertreten zu sein. Das bestätigte Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer am Donnerstagabend bei einem Zoom-Meeting mit Fans der Blau-Weißen. „Wir stehen dazu im Austausch mit dem Badischen Fußballverband“, sagte Kreuzer, der auf die ausstehende interne Entscheidung verwies.

Die Unterhaltung einer an das Nachwuchsleistungszentrum angegliederte Mannschaft, in der sich Spieler aus der U19 weiterentwickeln und Spielpraxis erhalten können, ist schließlich an wirtschaftliche Rahmenbedingungen geknüpft. Aus finanziellen Erwägungen hatte der KSC seine U23 im Mai 2018 vom Spielbetrieb abgemeldet. Eine danach vorgestellte Kooperation mit dem SV Spielberg hatte sich als Papiertiger erwiesen.

Der Anspruch der Nachwuchsspieler, die es nicht auf Anhieb zu den Wildpark-Profis schafften, hätten eher in Richtung der Dritten Liga oder mindestens in die Regionalliga tendiert, erklärte Kreuzer. In dieser Saison befinden sich mit Bastian Allgeier (SSV Ulm 1846), Sven Kronemayer (FCA Walldorf II) und Luca Bolay (1. FC Nürnberg II) drei Akteure aus dem eigenen Nachwuchs auf Leihbasis bei Clubs in der Regional- und Oberliga.

KSC will am Thema dranbleiben

Eintracht Frankfurt hat es gerade vorgemacht: Der Club hatte mit seinem Antrag beim Hessischen Fußballverband Erfolg und wird ab der Saison 2022/2023 mit seiner U23 wieder im Spielbetrieb der Hessenliga vertreten sein. Die Spielordnung des Verbandes habe die Möglichkeit vorgesehen, „dass ab 1. Juli eine untere Mannschaft eines Vereins der Lizenzligen auf Verbandsebene eingruppiert werden kann“, wie HFV-Vizepräsident Torsten Becker erklärte. „Der HFV-Ausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung unterstützt dieses Vorhaben und möchte damit seinen Teil zur Förderung junger lokaler Talente beitragen.“

Kreuzer hofft, dass der KSC zur Saison 2023/2024 eine U23 ins Rennen schicken kann. Am Thema werde der Verein in den kommenden Wochen und Monaten dranbleiben. Der KSC ist mit einer zweiten Mannschaft, einer reinen Fan-Mannschaft, seit zweieinhalb Jahren in der Kreisklasse C vertreten.