Die Deutsche Fußball Liga hat am Donnerstag die Anstoß-Zeiten der Zweitliga-Spieltage 16 bis 18 veröffentlicht. Der Karlsruher SC muss zweimal an einem Freitag ran.

Noch fünf Ligaspiele hat der Karlsruher SC vor Weihnachten zu bestreiten, das erste in der Reihe am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) bei Hertha BSC, drei davon auf dem in dieser Woche neu ausgerollten Rasen im BBBank Wildpark.

Zwischenzeitlich hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) auch die Spieltage 16 und 17 sowie den ersten Rückrundenspieltag terminiert. An einem Freitagabend werden die Blau-Weißen bei Hannover 96 antreten. Am letzten Hinrundenspieltag empfängt der KSC am Sonntag, 17. Dezember (13.30 Uhr), den Aufsteiger SV Elversberg.

An einem Freitag wird es für die Karlsruher auch nach dem Jahreswechsel erstmals wieder ernst. Am 19. Januar (18.30 Uhr) starten sie gegen den VfL Osnabrück ins neue Jahr.

Die Spieltage 13 bis 18:

13. Spieltag: Samstag, 11.11., 20.30 Uhr, Hertha BSC – KSC

14. Spieltag: Sonntag, 26.11., 13.30 Uhr: KSC – 1. FC Nürnberg

15. Spieltag: Sonntag, 3.12., 13.30 Uhr: KSC – Hansa Rostock

16. Spieltag: Freitag, 8.12., 18.30 Uhr: Hannover 96 – KSC

17. Spieltag: Sonntag, 17.12., 13.30 Uhr: KSC – SV Elversberg

18. Spieltag: Freitag, 19.1., 18.30 Uhr: KSC – VfL Osnabrück