Am Sonntag in Karlsruhe

Warum Nürnberger Supertalent Uzun vor dem KSC-Spiel besonders im Fokus steht

Am Sonntag will Can Uzun gegen den KSC seinen Lauf fortsetzen. Trifft der Nürnberger Stürmer so weiter wie bisher, muss er sich bald entscheiden: Deutschland oder die Türkei?