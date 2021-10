Stimmen zur Auslosung

Packt der KSC im DFB-Pokal auch 1860 München winken dem Zweitligisten über zwei Millionen Euro

Der Karlsruher SC tritt im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Fußball-Drittligisten 1860 München an. Wir fassen zusammen, was es zum Ergebnis der Auslosung noch zu wissen gilt und was die KSC-Verantwortlichen zu ihr sagen.